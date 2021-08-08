В ВОЗ допустили, что новым штаммам COVID-19 будут давать названия созвездий

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8 августа 2021, 07:15 Источник: The Telegraph

COVID-19, pixabay.com

Эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове допустила, что новые штаммы COVID-19 в будущем будут обозначаться названиями созвездий. Это может случиться, когда букв греческого алфавита уже не будет хватать.

Мария Ван Керкхове не исключила, что греческого алфавита для обозначения новых вариантов коронавируса не хватит, вследствие чего во Всемирной организации здравоохранения уже рассматривают следующую серию названий.

Эксперт ВОЗ уточнила, что в настоящий момент действительно изучается вариант с созвездиями. Изначально поступило предложение называть новые штаммы именами греческих богов и богинь, однако в организации отказались от данной идеи.

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