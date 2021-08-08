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В США одномоторный самолет врезался в дом

, 07:49 Источник: CBS Minnesota

В США одномоторный самолет врезался в дом
шасси, pixabay.com

В городе Виктория, расположенном в американском штате Миннесота, одномоторный самолет Mooney M20 врезался в пустующий дом. Согласно последним данным, в результате аварии погибли несколько человек.

Инцидент произошел примерно в 17.40 субботы по местному времени (01.40 воскресенья по Москве). Как сообщили в федеральном управлении гражданской авиации (FAA), одномоторный самолет вылетел из аэропорта в Александрии и направлялся в авиагавань, расположенную в Иден-Прери.

К настоящему моменту поступила информация о нескольких погибших, однако точное количество жертв не уточняется. Обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.

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