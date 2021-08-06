Шесть человек погибли в результате крушения экскурсионного самолета на Аляске

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6 августа 2021, 07:02 Источник: Alaska Public

Аляска, pixabay.com

На Аляске вечером в минувший четверг, 5 августа, потерпел крушение экскурсионный самолет. Согласно информации береговой охраны американского штата, в результате случившегося погибли шесть человек.

О крушении самолета Havilland Beaver местные власти узнали, получив сигнал бедствия в четверг в 11.20 по местному времени (22.20 по Москве). Воздушное судно после падения затонуло в районе национального заповедника "Туманные фьорды". Спасатели-водолазы констатировали, что пять пассажиров и пилот самолета не выжили.

Данных о причинах крушения летательного аппарата к настоящему моменту не поступало.

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