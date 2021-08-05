Вертолёт со спасателями на борту разбился в горах Таджикистана недалеко от афганской границы

Аргументы Недели → Армия 13+

5 августа 2021, 20:34

Фото: Соцсети

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана потерпел крушение пограничный вертолёт, на борту которого был спасательный отряд. Об этом сообщает агентство РИА-Новости. Однако, этот регион находится сейчас под прессом событий в Афганистане.

Вертолет таджикской пограничной службы, летевший на помощь российским туристам, разбился на леднике в ущелье Поймазор Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Это место находится примерно в 12 км от границы с Афганистаном. Предположительно авария произошла во время посадки вертолёта на ледник, по последним данным, есть выжившие.

Сейчас высланы новые спасательные отряды на поиски экипажа и пассажиров вертолёта, а также на поиски и спасательные работы московских туристов, которые терпят бедствие в этом же районе. По последним данным один их них ещё 28 июля был погребён под лавиной, вскоре связь с группой пропала. О точном месте их нахождения не известно. Для транспортировки пострадавших из Душанбе будет выслан ещё один вертолёт.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости