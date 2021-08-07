США, в которых зафиксировано максимальное в мире количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, должны стать главным предметом следующего этапа глобального расследования о происхождении коронавируса.
В Китае считают необходимым провести расследование по происхождению COVID-19 в США.
Издание «Жэньминь жибао он-лайн» со ссылкой на доклад исследователей из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), опубликованный 15 июня, пишет, что COVID-19 существовал в пяти американских штатах уже до того, как появились официальные объявления о первых подтвержденных случаях заболевания COVID-19.
В Китае считают, что коронавирус появился на территории в США в декабре 2019 года,- сообщает «Свободная пресса». Особые вопросы вызывает закрытие биологической лаборатории в крупнейшем центре по производству биохимического оружия в Форт-Детрике.
Приостановленные лабораторные исследования касались бактерий, которые представляют опасность здоровью людей, растений, животных или продуктам растительного и животного происхождения.
Орган ЦК КПК газета «Жэньминь жибао» опубликовала список из 7 вопросов о COVID-19 к американцам
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