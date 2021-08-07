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7 августа 2021, 19:34 Источник: Свободная пресса

Serhii Hudak/Keystone Press Agency

США, в которых зафиксировано максимальное в мире количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, должны стать главным предметом следующего этапа глобального расследования о происхождении коронавируса.

В Китае считают необходимым провести расследование по происхождению COVID-19 в США.

Издание «Жэньминь жибао он-лайн» со ссылкой на доклад исследователей из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), опубликованный 15 июня, пишет, что COVID-19 существовал в пяти американских штатах уже до того, как появились официальные объявления о первых подтвержденных случаях заболевания COVID-19.

В Китае считают, что коронавирус появился на территории в США в декабре 2019 года,- сообщает «Свободная пресса». Особые вопросы вызывает закрытие биологической лаборатории в крупнейшем центре по производству биохимического оружия в Форт-Детрике.

Приостановленные лабораторные исследования касались бактерий, которые представляют опасность здоровью людей, растений, животных или продуктам растительного и животного происхождения.

Орган ЦК КПК газета «Жэньминь жибао» опубликовала список из 7 вопросов о COVID-19 к американцам

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