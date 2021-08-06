ЕС созвал встречу глав МВД из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией

Аргументы Недели → В мире 13+

6 августа 2021, 18:14 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран для обсуждения ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что планируется обсудить миграционную ситуацию в Литве и вокруг нелегальных пересечений южной границы Евросоюза, через Средиземное море и возможные меры по улучшению контроля границ союза и поддержку Литвы.

Возможно, соседние страны смогут принять часть прибывающих в Литву через границу с Белоруссией мигрантов.

6 августа еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на совещании с силовиками поручил усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости