Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр госграницы Белоруссии, чтобы ни одна нога ступить не смогла

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5 августа 2021, 13:25 Источник: president.gov.by

president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на совещании с силовиками поручил усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения.

Как отметил Лукашенко, волнует ситуация не только на западной и отчасти южной границе Беларуси, также волнует происходящее вокруг страны, и прежде всего что касается политики блока НАТО.

Белорусский лидер пояснил, что народ Украины близкий, родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло ориентацию конфронтации. По его словам, теперь из-за этого для Минска появилась дополнительная угроза.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с Юга или с Запада, ступить не должна", - обратился Лукашенко к силовикам.

Он обратился к главам МВД и Минобороны: "Закройте каждый метр границы". "Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить" - заявил белорусский лидер.

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