На Украине за сутки выявили 1 081 случай заражения коронавирусом

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6 августа 2021, 14:31

анализ крови, Serhii Hudak/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории Украины зарегистрировали 1 081 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию в пятницу, 6 августа, предоставили в Минздраве страны.

В пресс-службе украинского Министерства здравоохранения уточнили, что с начала пандемии в общей сложности в стране заразились коронавирусом 2 257 478 граждан.

За прошедшие 24 часа на территории Украины скончались 16 человек, вследствие чего общее количество летальных исходов достигло 53 065. Выздоровели за сутки 478 пациентов, а всего с начала эпидемии в стране выписали 2 189 293 человека, передает RT.

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