В России выявили 22 660 новых случаев заражения коронавирусом

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6 августа 2021, 11:22

тест на COVID-19, Dirceu Portugal/Keystone Press Agency

В России за минувшие сутки выявили 22 660 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили утром в пятницу, 6 августа, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 881 (8,3%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 6 402 564 случая заражения коронавирусом нового типа.

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