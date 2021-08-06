Глава ВОЗ заявил о начале «периода реальной опасности» для человечества из-за COVID-19

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6 августа 2021, 08:00 Источник: ВОЗ

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, Li Ye/XinHua

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечеству в настоящий момент грозит реальная опасность из-за распространения коронавируса нового типа, несмотря на успехи в вакцинации.

Гебрейесус подчеркнул, что разработка вакцин в рекордно короткие сроки позволила продвинуться в борьбе с пандемией, однако сейчас мир охватила реальная опасность. По словам гендиректора ВОЗ, многие из достигнутых ранее успехов уничтожаются. Он пояснил, что люди перестают соблюдать ограничения, системы здравоохранения действуют непоследовательно, а темпы вакцинации являются неравномерными.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире сохраняется глобальное неравенство в доступе к вакцинам против COVID-19.

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