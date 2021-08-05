Число случаев заражения COVID-19 на планете преодолело отметку в 200 миллионов

В мире специалисты обнаружили уже более 200 млн носителей коронавирусной инфекции. На это указывают данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что речь идет о 200 174 883 подтвержденных случаях заболевания. Также сообщается, что на планете зафиксировали 4 255 892 летальных исхода пациентов с COVID-19.
Наибольшее количество случаев заражения приходится на Соединенные Штаты. Там за весь период пандемии подтвердили свыше 35 млн фактов инфицирования COVID-19. Строчкой ниже располагается Индия - порядка 32 млн случаев. Далее следуют Бразилия, Россия и Франция - около 20 млн, более 6,3 млн и свыше 6 млн соответственно.
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