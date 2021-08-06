В Калифорнии лесной пожар почти полностью уничтожил город

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6 августа 2021, 09:49 Источник: Associated Press

лесной пожар в США, US Forest Service/Keystone Press Agency

Лесной пожар почти полностью уничтожил город Гринвилл, расположенный в Калифорнии. Соответствующую информацию утром в пятницу, 6 августа, предоставили журналистам осведомленные источники.

Представитель округа Дуг Ламальфа заявил: "Сегодня... мы потеряли Гринвилл". Известно, что во время лесного пожара жителям этого американского города поступали приказы о проведении обязательной эвакуации. Данных о погибших или пострадавших в результате случившегося не поступало.

Напомним, ранее стало известно, что из-за природных пожаров в Калифорнии эвакуировали свыше 16 тысяч человек.

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