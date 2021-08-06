В Калифорнии лесной пожар почти полностью уничтожил город

Лесной пожар почти полностью уничтожил город Гринвилл, расположенный в Калифорнии. Соответствующую информацию утром в пятницу, 6 августа, предоставили журналистам осведомленные источники.
Представитель округа Дуг Ламальфа заявил: "Сегодня... мы потеряли Гринвилл". Известно, что во время лесного пожара жителям этого американского города поступали приказы о проведении обязательной эвакуации. Данных о погибших или пострадавших в результате случившегося не поступало.
Напомним, ранее стало известно, что из-за природных пожаров в Калифорнии эвакуировали свыше 16 тысяч человек.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.