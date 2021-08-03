В Турции удалось взять под контроль почти все лесные пожары

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3 августа 2021, 17:40 Источник: Twitter

лесной пожар в Турции, Depo Photos/Keystone Press Agency

Во вторник, 3 августа, стало известно, что турецким пожарным и специалистам профильных служб удалось взять под контроль почти все лесные пожары, которые бушевали в стране в течение недели.

В пресс-службе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отметили, что из 154 лесных пожаров, которые вспыхнули в стране в последние шесть суток, в результате мобилизации усилий были взяты под контроль 146.

Возгорания, однако, все еще продолжаются недалеко от Мармариса и Бодрума в провинции Мугла, в лесах Манавгата и Аланьи, которые находятся в провинции Анталья, а также в провинции Адана. Опасности для жилых районов и туристических объектов в настоящий момент нет. Известно, что в стране выгорели тысячи гектаров леса.

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