Эрдоган поблагодарил Россию и ряд других стран за помощь в тушении лесных пожаров

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3 августа 2021, 17:08 Источник: Twitter

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Mustafa Kaya/XinHua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 3 августа, выразил благодарность главам РФ, Азербайджана, Ирана, Испании, Катара, Хорватии и Украины за помощь в тушении лесных пожаров и солидарность.

Эрдоган от имени турецкого народа поблагодарил все дружественные государства и организации за поддержку в тушении пожаров, за соболезнования и выражения сочувствия, а также за помощь. Глава Турции выразил надежду на то, что в ближайшее время стране удастся справиться с возгораниями.

Политик также прикрепил к своему посту изображение с флагами 73 государств, которые поддержали турецкий народ.

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