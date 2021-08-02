Испания направит в Турцию три самолёта для ликвидации лесных пожаров

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2 августа 2021, 14:36 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территорию Турции прибудут три принадлежащих Испании самолета, чтобы помочь стране справиться с лесными пожарами. Этой информацией поделились в испанском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что в расположенный в провинции Мугла город Даламан сегодня, второго августа, прилетит транспортный самолет. В утренние часы 3 августа туда прибудут два самолета-амфибии. Кроме того, страна отправит на турецкую территорию 27 военных. Речь идет о 22 членах экипажей и 5 специалистах военного подразделения по ЧС.

Ранее от Бкира Пакдемирли, турецкого министра сельского и лесного хозяйства, поступала информация о потушенных в течение последних дней в Турции 125 лесных пожарах. По его словам, специалисты еще не контролируют 7 пожаров в провинциях Мугла и Анталья.

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