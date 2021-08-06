В Италии начали действовать ковид-сертификаты в музеях, театрах и ресторанах

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6 августа 2021, 09:16 Источник: ТАСС

Рим, pixabay.com

В пятницу, 6 августа, на территории Италии начал действовать ковид-сертификат ("грин-пасс"), который необходимо предъявлять при посещении театров, кинотеатров, музеев, концертов, спортзалов и ресторанов.

Подобное решение правительства ранее вызвало бурные споры, но также привело к значительному увеличению числа записавшихся на вакцинацию против коронавируса. Отмечается, что ковид-сертификат будут обязаны предъявлять при посещении общественных мест итальянцы в возрасте от 12 лет.

Основанием для получения данного документа в стране также являются справка о перенесенном в последние шесть месяцев COVID-19 и отрицательный результат теста на коронавирус нового типа, сделанный в течение 48 часов.

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