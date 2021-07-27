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Несколько сотен жителей Рима вышли на акцию протеста против санитарных пропусков

, 20:39 Источник: РИА "Новости"

Несколько сотен жителей Рима вышли на акцию протеста против санитарных пропусков
акция протеста в Риме, Piero Tenagli/Keystone Press Agency

В центре Рима несколько сотен человек вышли во вторник, 27 июля, на акцию протеста против введения санитарных пропусков как меры властей по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Ранее предполагалось, что на митинге главную роль будут играть предприниматели, которые понесут ущерб из-за отсутствия клиентов после 6 августа, но в реальности больше проявили себя представители ультраправых организаций.

Участники акции, которые выступали на небольшой сцене, не раз подчеркнули, что не являются противниками вакцинации против COVID-19, однако не поддерживают систему пропусков.

Напомним, в прошлую субботу аналогичные митинги прошли в 80 городах Италии.

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