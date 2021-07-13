Поддельные сертификаты о вакцинации жизнь не спасут, но свободы лишат

Аргументы Недели → Криминал 13+

13 июля 2021, 16:23

В России активно разворачивается кампания вакцинации населения. Она подтолкнула и мошенников к преступным действиям.



Злоумышленники звонят гражданам и предлагают от имени банков бонусы за поставленную прививку. Во время общения преступники получают от своей жертвы данные банковской карты и доступ к счёту.



Другим видом преступления стала реализация поддельных справок об отрицательных тестах, противопоказаниях к вакцинации. Помимо этого, мошенники пытаются продать россиянам фальшивые прививочные сертификаты. Уголовные дела по таким преступлениям начали возбуждать ещё в прошлом году. В Москве стоимость одного сертификата варьируется от 4 до 5 тысяч рублей. Столичным правоохранителям в июне удалось перекрыть канал реализации поддельных справок. Они реализовывались через сеть курьеров, которые получали бумаги в офисе в конвертах. Медицинские документы экспертиза признала фиктивными. Из-за преследования мошенников стоимость поддельного сертификата увеличилась за несколько дней в ряде регионов страны до 15 тысяч рублей.



Участниками уголовных преступлений не редко становятся недобросовестные медицинские работники. Они за денежное вознаграждение помогают вносить в журнал учёта лекарственных препаратов и сертификатов необходимые сведения. Стражи порядка предупреждают граждан, что уголовная ответственность грозит не только за реализацию поддельных документов, но и за их приобретение.





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