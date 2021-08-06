На Токио в день закрытия Олимпиады может обрушиться тропический шторм

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6 августа 2021, 08:34 Источник: ТАСС

дождь в Токио, pixabay.com

В воскресенье, 8 августа, в день закрытия Олимпийских игр в Токио, в столицу Японии может прийти тропический шторм. Об этом в пятницу утром сообщил спикер оргкомитета "Токио-2020" Маса Такая.

Подчеркивается, что оргкомитет готов к непредвиденным обстоятельствам и внимательно следит за погодной ситуацией. Уточняется также, что метеорологи предупредили не о тайфуне, а о тропическом шторме, разрушительная сила которого не столь велика.

Напомним, в заключительный день Олимпиады в Токио, состоится не только церемония закрытия – будут также разыграны 13 комплектов наград.

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