МОК сообщил об открытии дисциплинарного разбирательства и формировании списка свидетелей по делу Тимановской

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5 августа 2021, 09:18 Источник: ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарное разбирательство и формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Официальный представитель МОК Марк Адамс в четверг сообщил, что дисциплинарное разбирательство в отношении белорусской легкоатлетки было открыто 4 августа.

Теперь решается, "кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан".

Кристина Тимановская в Токио должна была выступить в соревнованиях по бегу на дистанции 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские спортсменки. Тренерский штаб решил поставить в эстафету Тимановскую. Ранее бегунья никогда не принимала участия в эстафетах. Тимановская написала о решении тренеров пост в соцсетях, раскритиковав их.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Кристину Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Ее повезли из олимпийской деревни в аэропорт в Токио. В аэропорту Тимановская обратилась к полиции.

Бегунья в соцсетях также обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, ее пытались вывезти из Токио без ее согласия.

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Визу ей дала Польша. Девушка вчера прилетела в Австрию.

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