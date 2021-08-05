Sohu: исчезновение атомных подлодок России в водах Северной Атлантики «порядком напугало британских военных»

Аргументы Недели → В мире 13+

5 августа 2021, 14:47 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Исчезновение российских атомных субмарин в водах Северной Атлантики «порядком напугало британских военных». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

В конце июня границу Крыма нарушил британский эсминец Defender. По курсу движения корабля был открыт предупредительный огонь, после чего он покинул акваторию РФ.

Как пишет портал Sohu, после данного инцидента Лондон был обязан попробовать отыграться на российском флоте. Великобритании стало известно, что несколько атомных подлодок РФ покинули свои базы и направились в Северную Атлантику. Западные военные стянули в регион крупные силы и задействовали их в операции по поиску субмарин.

Однако лодки ушли от оппонентов. Их исчезновение «порядком напугало британских военных», отмечается в публикации Sohu, пересказанной журналистами издания «ПолитРоссия».

Ранее сегодня ресурс Avia.pro сообщил, что Китай отправил на перехват авианосца Великобритании три субмарины «Варшавянка».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости