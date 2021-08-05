Сайт Avia.pro: Китай отправил на перехват британского авианосца три подлодки, построенные Россией

Китай отправил на перехват британского авианосца три подводных лодки, построенные Российской Федерацией. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.
Портал Avia.pro информирует, что Пекин отправил на перехват британского авианосца и сопровождающих его кораблей российские субмарины проекта «Варшавянка», стоящие на вооружении китайского флота. Сайт пишет, что некоторое время назад подлодки вошли в воды Тайваньского пролива. В процитированной публикации отмечается, что субмарины «вполне могут атаковать» суда ВМС Великобритании в случае провокаций с их стороны.
Ранее тот же самый ресурс сообщил, что сирийские военные уничтожили с помощью российской системы «Бук-М2Э» американский разведывательный беспилотник.
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