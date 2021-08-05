Климкин: Киев должен «играть в игру», которая не позволит России «проглотить» Белоруссию и «окружить» Украину
5 августа 2021, 13:22
Киевская сторона не разрывает дипломатические отношения с Белоруссией, чтобы не дать Российской Федерации «окружить» Украину. С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Павел Климкин, бывший руководитель украинского МИД.
Экс-министр заверил, что у властей его страны есть «свои рычаги влияния» на Минск, которые по-преимуществу «конфиденциальны». Киев должен «играть в игру», которая не позволит России «проглотить» Белоруссию и «окружить» Украину, отметил Климкин.
Украинские политики и эксперты регулярно обвиняют РФ в «агрессивных» планах. В Москве опровергают подобные утверждения, указывая на их бездоказательность.
Ранее в четверг сообщалось, что журналист Руслан Мармазов высказал точку зрения, согласно которой Россия не может победить украинский режим невоенными методами.
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