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5 августа 2021, 11:39 Источник: «Украина.ру»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация не может победить украинский режим невоенными методами. Соответствующую точку зрения высказал отечественный журналист Руслан Мармазов.

Он отметил, что «обнаглевший дикий киевский режим» чувствует свою безнаказанность. По словам Мармазова, власти соседней страны осознают, что за ними стоит Запад, «который науськивает их тыкать дули в сторону России».

Журналист с сожалением констатировал, что невоенными методами с Украиной сделать «мы сегодня ничего не можем».

Ранее в четверг сообщалось, что украинский националист Дмитрий Ярош призвал сограждан готовиться к «большой тотальной войне» с РФ.

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