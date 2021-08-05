Журналист Руслан Мармазов: Россия не может победить украинский режим невоенными методами

Российская Федерация не может победить украинский режим невоенными методами. Соответствующую точку зрения высказал отечественный журналист Руслан Мармазов.
Он отметил, что «обнаглевший дикий киевский режим» чувствует свою безнаказанность. По словам Мармазова, власти соседней страны осознают, что за ними стоит Запад, «который науськивает их тыкать дули в сторону России».
Журналист с сожалением констатировал, что невоенными методами с Украиной сделать «мы сегодня ничего не можем».
Ранее в четверг сообщалось, что украинский националист Дмитрий Ярош призвал сограждан готовиться к «большой тотальной войне» с РФ.
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