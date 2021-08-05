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5 августа 2021, 11:12

Украинский националист Дмитрий Ярош, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Бывший лидер «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Дмитрий Ярош призвал украинцев готовиться к «большой тотальной войне» с Россией. Соответствующий пост праворадикал разместил в Facebook.

Некоторое время назад погиб руководитель «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов. Согласно утверждению Яроша, к случившемуся якобы причастна Москва. Националист написал, что смерть Шишова — «еще один из аспектов гибридной войны России против Украины».

По версии Дмитрия Яроша, РФ «пытается возродить империю, поработив украинский народ, веру и историю». Автор публикации полагает, что его соотечественникам следует готовиться к «большой тотальной войне».

Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях Москвы. Российская сторона данные обвинения опровергает, указывая на их бездоказательный характер.

Как сообщалось ранее сегодня, экс-глава украинского МИД Павел Климкин спрогнозировал, что будущей зимой Россия может начать «последнюю газовую войну» против соседнего государства.

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