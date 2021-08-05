Павел Климкин: будущей зимой Россия может начать «последнюю газовую войну» против Украины

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5 августа 2021, 08:44

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Yuliia Ovsiannikova / globallookpress.com

Будущей зимой Российская Федерация может начать «последнюю газовую войну» против Украины. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Павел Климкин, бывший глава МИД соседней страны.

Портал «ПолитНавигатор» пишет, что экс-министр допустил реализацию сценария, при котором Украину ждет «последняя газовая война». По словам Климкина, если будущая зима будет холодной, РФ может «вырубить давление» в газотранспортной системе. Украина не сможет поддерживать его, поскольку запасы газа в ее хранилищах находятся на минимальном уровне, отметил собеседник журналистов.

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» намерениях. Российская сторона опровергает подобные утверждения, указывая на их бездоказательность.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что аналитик Петр Акопов назвал «единственный теоретический вариант возвращения Донбасса в состав Украины».

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