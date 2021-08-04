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Политолог Акопов назвал «единственный теоретический вариант возвращения Донбасса в состав Украины»

, 17:20 Источник: «Украина.ру»

Политолог Акопов назвал «единственный теоретический вариант возвращения Донбасса в состав Украины»
Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Политолог Петр Акопов назвал «единственный теоретический вариант возвращения Донбасса в состав Украины». По данному вопросу эксперт высказался в беседе с журналистами.

По словам Акопова, территории, контролируемые властями непризнанных ДНР и ЛНР, могли бы вернуться под киевскую юрисдикцию только в случае «пересборки Украины на совершенно новых принципах в качестве дружественного России федеративного государства». Аналитик указал на то, что претворение в жизнь данного сценария в настоящее время нереально.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Константин Сивков допустил, что Москва и Запад могут провести военную операцию против Украины, если Киев решит заняться разработкой оружия массового уничтожения.

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