Аналитик Сивков: Россия и Запад могут провести военную операцию против Украины в случае разработки Киевом ядерного оружия

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4 августа 2021, 16:18 Источник: «Украина.ру»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация и Запад могут провести военную операцию против Украины в случае разработки Киевом ядерного оружия. Такой вариант развития событий допустил отечественный аналитик Константин Сивков.

Ранее руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от своего ядерного арсенала в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года.

По словам Константина Сивкова, Россия и Запад не допустят появления у Киева средств массового поражения. В случае разработки Украиной ядерного оружия против нее может быть проведена совместная военная операция, спрогнозировал эксперт. Он отметил, что в результате данной операции украинские власти «будут сметены», а территория бывшей советской республики превратится в «протекторат».

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