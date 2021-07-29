Глава фракции «Слуга народа» Арахамия: Украина могла бы «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия
29 июля 2021, 17:00
Украина могла бы «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия. На это указал Давид Арахамия, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.
Как информирует портал «Русская весна», Арахамия счел ошибкой подписание Киевом в 1994 году Будапештского меморандума, в соответствии с которым бывшая советская республика отказалась от ядерного арсенала, доставшегося ей в наследство от СССР.
По словам депутата Рады, если бы Украина не совершила данный шаг, то могла бы «шантажировать весь мир». В результате реализации такой политики Киев получал бы от других государств деньги на обслуживание своего оружия массового уничтожения, отметил Давид Арахамия.
Ранее сегодня сообщалось, что бывший украинский депутат Елена Бондаренко высказала точку зрения, по которой президенту Владимиру Зеленскому невыгодно заканчивать войну в Донбассе.
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