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Экс-депутат Рады Елена Бондаренко: Зеленскому невыгодно заканчивать войну в Донбассе

, 16:18

Экс-депутат Рады Елена Бондаренко: Зеленскому невыгодно заканчивать войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, Stefanie Loos / globallookpress.com

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому невыгодно заканчивать военный конфликт на территории Донбасса. Соответствующую точку зрения озвучила Елена Бондаренко, бывший депутат Верховной Рады.

По словам экс-парламентария, киевские власти до сих пор не завершили вооруженное противостояние, начавшееся весной 2014 года, потому что у них «нет желания, нет искренней воли менять что-то на востоке Украины».

Через некоторое время после избрания Владимира Зеленского главой государства к президенту «пришло понимание того, что на войну можно списывать все, поскольку он не сведущ ни в экономических вопросах, ни в политических», заявила Бондаренко на видео, размещенном на YouTube-канале Donbass Today.

Ранее в четверг сообщалось, что эксперт Владимир Карасев после замены главкома Вооруженных сил Украины спрогнозировал «резкое обострение» в Донбассе и новый котел для армии бывшей советской республики.

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