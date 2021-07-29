Политолог Владимир Карасев после замены главкома ВСУ предрек «резкое обострение» в Донбассе и новый котел для армии Украины

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29 июля 2021, 15:45

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Политолог Владимир Карасев после замены главнокомандующего Вооруженных сил Украины предсказал «резкое обострение» в Донбассе и новый котел для армии страны. Эксперт процитирован в посте, размещенном в Telegram.

Некоторое время назад украинский лидер Владимир Зеленский уволил с должности главкома ВСУ Руслана Хомчака, назначив на этот пост Валерия Залужного. Также нового начальника получил Генеральный штаб. Им стал Сергей Шаптала.

Согласно точке зрения Владимира Карасева, произошедшие кадровые перестановки означают «возвращение Байденом в украинскую повестку Порошенко». Аналитик полагает, что Залужный и Шаптала будут работать на «куратора», входящего в команду президента Соединенных Штатов.

По словам Карасева, результатом деятельности новых командующих станет «резкое обострение» в Донбассе, которое обернется для ВСУ очередным котлом. Данное фиаско спровоцирует смещение Владимира Зеленского экс-президентом Петром Порошенко, привел прогноз политолога Telegram-канал «Донбасс Сегодня».

Как сообщалось ранее сегодня, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал подготовиться к возобновлению полномасштабных боев в Донбассе.

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