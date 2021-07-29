Бывший замглавы Генштаба ВСУ Романенко: Украине надо подготовиться к возобновлению полномасштабных боев в Донбассе
29 июля 2021, 15:04
Украине надо подготовиться к возобновлению полномасштабных боевых действий на территории Донбасса. С соответствующим призывом в разговоре со СМИ выступил Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины.
Как пишет сайт «ПолитНавигатор», Романенко напомнил, что продолжавшийся на протяжении долгого времени в Нагорном Карабахе конфликт малой интенсивности в 2020 году «перерос в локальную войну». Подобный вариант развития событий возможен и в Донбассе, полагает собеседник журналистов. Он отметил, что Украине следует подготовиться к возобновлению полномасштабных боев на востоке страны.
Ранее сегодня стало известно, что Народная милиция ДНР ликвидировала минометный расчет украинской армии в ответ на уничтожение трех военных непризнанной республики.
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