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Бойцы ДНР ликвидировали минометный расчет армии Украины в ответ на уничтожение трех военных республики

, 14:34

Бойцы ДНР ликвидировали минометный расчет армии Украины в ответ на уничтожение трех военных республики
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Бойцы ДНР ликвидировали минометный расчет Вооруженных сил Украины в ответ на уничтожение трех военных самопровозглашенной республики. Соответствующая информация содержится в экстренном заявлении Народной милиции непризнанного государства.

В ведомстве рассказали, что представители 93-й бригады ВСУ обстреляли сегодня поселок Новая Марьевка. В результате данной атаки погибли трое бойцов ДНР.

Военные республики открыли ответный огонь, что привело к ликвидации минометного расчета противника. Киевская сторона потеряла трех человек ранеными.

Как сообщалось ранее в четверг, в американском аналитическом центре Atlantic Council предположили, что Россия может «вторгнуться» на Украину во время Олимпийских игр в Токио.

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