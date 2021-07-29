Бойцы ДНР ликвидировали минометный расчет армии Украины в ответ на уничтожение трех военных республики
29 июля 2021, 14:34
Бойцы ДНР ликвидировали минометный расчет Вооруженных сил Украины в ответ на уничтожение трех военных самопровозглашенной республики. Соответствующая информация содержится в экстренном заявлении Народной милиции непризнанного государства.
В ведомстве рассказали, что представители 93-й бригады ВСУ обстреляли сегодня поселок Новая Марьевка. В результате данной атаки погибли трое бойцов ДНР.
Военные республики открыли ответный огонь, что привело к ликвидации минометного расчета противника. Киевская сторона потеряла трех человек ранеными.
Как сообщалось ранее в четверг, в американском аналитическом центре Atlantic Council предположили, что Россия может «вторгнуться» на Украину во время Олимпийских игр в Токио.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.