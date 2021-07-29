Atlantic Council: Россия может «вторгнуться» на Украину во время Олимпиады в Токио

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29 июля 2021, 10:29

Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация может «вторгнуться» на Украину во время Олимпийских игр, которые проходят в Токио. Соответствующее предположение высказано в материале, опубликованном американским неправительственным аналитическим центром Atlantic Council («Атлантический совет»).

В организации напомнили, что прошлой весной Москва сконцентрировала у восточных государственных рубежей Украины свыше ста тысяч военных. В публикации Atlantic Council отмечается, что «это стремительное наращивание сил» подтвердило способность РФ мобилизовать свои армейские части в кратчайшие сроки.

В американском аналитическом центре полагают, что Россия может «вторгнуться» на территорию соседней страны в ходе Олимпиады в Токио. Москве представился шанс «воспользоваться этим окном возможностей, пока весь мир отвлекся», указывается в материале Atlantic Council.

Киевские и западные эксперты регулярно заявляют об агрессивных «планах» РФ в отношении Украины. Российская сторона опровергает данные утверждения как бездоказательные.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что военный аналитик Юрий Кнутов озвучил прогноз, согласно которому украинская армия может напасть на республики Донбасса, когда в стране будут проводиться учения НАТО.

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