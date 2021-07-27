Аргументы Недели В мире 13+

Военный аналитик Кнутов: ВСУ могут напасть на республики Донбасса, когда на Украине будут проводиться учения НАТО

, 16:55 Источник: «Новороссия»

Военный аналитик Кнутов: ВСУ могут напасть на республики Донбасса, когда на Украине будут проводиться учения НАТО
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины могут напасть на непризнанные ДНР и ЛНР, когда на территории бывшей советской республики будут проводиться учения Североатлантического альянса. Соответствующий прогноз озвучил Юрий Кнутов, российский военный аналитик.

По словам эксперта, ВСУ готовятся к наступательным действиям. Как отметил Кнутов, планируемая Киевом операция подразумевает отсечение республик Донбасса от границы с Россией «с последующим отщипыванием по кусочкам этих территорий с помощью блокады и военного давления».

Согласно точке зрения специалиста, нападение на ДНР и ЛНР возможно в период, когда на Украине будут проводиться учения НАТО. Предполагается, что это удержит Москву от вмешательства в конфликт с целью защиты гражданского населения Донбасса.

Ранее во вторник сообщалось, что депутат Госдумы РФ Александр Шерин призвал нанести превентивный удар по Украине.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Экономика

Правительство РФ поручило Минфину увеличить резервный фонд на 689,5 млрд рублей

Правительство РФ поручило Минфину увеличить резервный фонд на 689,5 млрд рублей

Правительство Российской Федерации поручило Министерству финансов увеличить резервный фонд кабинета министров на 689,5 млрд рублей в связи с изменением прогноза социально-экономического развития.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью