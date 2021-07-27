Военный аналитик Кнутов: ВСУ могут напасть на республики Донбасса, когда на Украине будут проводиться учения НАТО

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27 июля 2021, 16:55 Источник: «Новороссия»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины могут напасть на непризнанные ДНР и ЛНР, когда на территории бывшей советской республики будут проводиться учения Североатлантического альянса. Соответствующий прогноз озвучил Юрий Кнутов, российский военный аналитик.

По словам эксперта, ВСУ готовятся к наступательным действиям. Как отметил Кнутов, планируемая Киевом операция подразумевает отсечение республик Донбасса от границы с Россией «с последующим отщипыванием по кусочкам этих территорий с помощью блокады и военного давления».

Согласно точке зрения специалиста, нападение на ДНР и ЛНР возможно в период, когда на Украине будут проводиться учения НАТО. Предполагается, что это удержит Москву от вмешательства в конфликт с целью защиты гражданского населения Донбасса.

Ранее во вторник сообщалось, что депутат Госдумы РФ Александр Шерин призвал нанести превентивный удар по Украине.

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