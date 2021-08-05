Портал Avia.pro: ВКС России в июле нанесли свыше 800 ударов по боевикам ИГ в Сирии

ВКС России в июле нанесли более 800 ударов по боевикам ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирийской Арабской Республике. На это указывается в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что в течение прошлого месяца ВКС РФ активно действовали против исламистов в пустынных районах Сирии, используя бомбовое и ракетное вооружение. В общей сложности по боевикам террористической группировки в июле было нанесено свыше 800 ударов, отмечается в процитированном материале.
Ранее тот же самый портал сообщил, что сирийские военные уничтожили с помощью российского комплекса «Бук-М2Э» американский разведывательный дрон.
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