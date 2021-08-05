NI: члены НАТО Албания и Болгария «могут оказаться в большой опасности» из-за подлодок России с гиперзвуковым оружием

Аргументы Недели → В мире 13+

5 августа 2021, 09:51

Российские подлодки, MOD Russia / globallookpress.com

Члены Североатлантического альянса Албания и Болгария «могут оказаться в большой опасности» из-за российских субмарин, оснащенных гиперзвуковым оружием. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) констатирует, что остановка ракет, передвигающихся со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, является непростой задачей для любых сил. При этом отмечается, что запуск снарядов с подлодок «создает дополнительные проблемы» для обороняющейся стороны.

Также в процитированной публикации указывается на то, что современные технологии, снижающие уровень шума, позволяют субмаринам достичь прибрежных районов, недоступных для надводных кораблей с глубокой осадкой.

Входящие в НАТО Албания и Болгария «могут оказаться в большой опасности» из-за российских субмарин с гиперзвуковым оружием, сделали вывод в NI.

Ранее в четверг сайт Avia.pro написал, что Россия может атаковать своими комплексами РЭБ израильские силы в случае их ударов по ПВО Сирии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости