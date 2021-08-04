В ВОЗ заявили, что штамм коронавируса «дельта» на 50% заразнее британского варианта

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4 августа 2021, 22:56 Источник: Россия 1

анализ крови, Michael Mata/The Photo Access

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в среду, 4 августа, что штамм коронавируса "дельта" на 50 процентов заразнее, чем вариант "альфа".



Мелита Вуйнович отметила, что высокая контагиозность нового штамма коронавирусной инфекции создает возможность возникновения очередной мутации. Подчеркивается, что в настоящий момент Всемирная организация здравоохранения изучает, насколько заразным является вариант коронавируса "лямбда".

Вуйнович обратила внимание на то, что сейчас самое главное – прекратить передачу COVID-19.

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