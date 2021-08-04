Более 93% случаев заражения COVID-19 в США приходятся на штамм «дельта»

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4 августа 2021, 18:15 Источник: сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний

американские врачи, Keiko Hiromi/www.keikohiromi.com

Более 93% случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах Америки в настоящий момент приходятся на вариант "дельта". Об этом заявили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

В отчетности ЦКПЗ указана статистика по количеству зараженных в США за период с 18 июля по 30 июля 2021 года

Согласно последней информации, в некоторых американских штатах, среди которых Канзас, Миссури и Небраска, на штамм коронавируса нового типа "дельта" приходятся до 98% случаев заболевания.

Ранее в Университете Джонса Хопкинса сообщили, что с начала пандемии в США зарегистрировали более 35,2 миллиона случаев заражения, скончались свыше 614,3 тысячи пациентов.

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