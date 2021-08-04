Аргументы Недели В мире 13+

Более 93% случаев заражения COVID-19 в США приходятся на штамм «дельта»

, 18:15 Источник: сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний

Более 93% случаев заражения COVID-19 в США приходятся на штамм «дельта»
американские врачи, Keiko Hiromi/www.keikohiromi.com

Более 93% случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах Америки в настоящий момент приходятся на вариант "дельта". Об этом заявили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

В отчетности ЦКПЗ указана статистика по количеству зараженных в США за период с 18 июля по 30 июля 2021 года

Согласно последней информации, в некоторых американских штатах, среди которых Канзас, Миссури и Небраска, на штамм коронавируса нового типа "дельта" приходятся до 98% случаев заболевания.

Ранее в Университете Джонса Хопкинса сообщили, что с начала пандемии в США зарегистрировали более 35,2 миллиона случаев заражения, скончались свыше 614,3 тысячи пациентов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Макрон заявил, что санитарные пропуска во Франции вступят в силу, несмотря на протесты

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 4 августа, заявил, что санитарные пропуска в стране будут введены, несмотря на то, что десятки тысяч граждан протестуют против введения данной меры.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Неизвестный мужчина зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает взорвать гранату

Неизвестный мужчина в среду зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает гранатой. Телеканал «Украина 24» передает информацию о происшествии. Мужчина предупредил о захвате правительственного здания. Он грозит, что «живым оттуда не уйдет». Судя по видео, нападавший держит похожий на гранату предмет. Полиция Киева выехала на место ЧП.