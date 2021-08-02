В Армении выявили первые случаи заражения штаммом COVID-19 «дельта»

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2 августа 2021, 14:37 Источник: ТАСС

лаборатория, Li Bo/XinHua

На территории Армении зарегистрировали первые случаи заражения штаммом коронавируса нового типа "дельта". Данную информацию днем в понедельник, 2 августа, предоставили в Минздраве страны.

Согласно последним сообщениям, Национальный центр профилактики и контроля за заболеваниями при Минздраве, Армяно-российский университет и Институт молекулярной биологии НАН Армении провели совместную молекулярно-генетическую экспертизу образцов, взятых у пациентов с подтвержденным COVID-19. В четырех из 30 образцов был выявлен штамм "альфа", а в 25 – "дельта".

В общей сложности с начала пандемии в Армении зафиксировали 230 476 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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