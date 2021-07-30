Эпидемиолог Горелов заявил об увеличении длительности болезни при штамме коронавируса «дельта»

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30 июля 2021, 07:48 Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что длительность заболевания COVID-19 при заражении штаммом "дельта" увеличилась.

Александр Горелов подтвердил, что генотип штамма коронавируса нового типа "дельта" характеризуется более быстрым распространением вируса, а также более тяжелым течением болезни. Кроме того, инкубационный период стал более коротким, а длительность заболевания возросла, поскольку человек тяжелее переносит инфекцию.

Эпидемиолог обратил внимание на важность своевременной прививки против COVID-19, чтобы защитить себя от болезни.

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