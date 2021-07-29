Врач Проценко заявил, что вероятность заражения COVID-19 после первой прививки сохраняется из-за слабого иммунитета

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29 июля 2021, 21:11

pixabay.com

После введения первого компонента вакцины люди все еще могут заразиться коронавирусной инфекцией. Причиной тому является еще не сформировавшийся стойкий иммунитет. Такое заявление сделал Денис Проценко, врач московского ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40".

Он подчеркнул, что иммунитет развивается через две недели после первого укола. “Мы не можем считать пациента вакцинированным после нее”,- сказал Проценко. Он отметил, что 90% пациентов с прививкой, оказавшихся на больничной койке в Коммунарке, получили лишь первый компонент препарата от коронавируса.

В ходе прямого эфира "Что нужно знать о вакцинации", организованного обществом "Знание", Проценко призвал россиян пользоваться масками в общественных местах. “Нужно следовать понятной и здравой логике, что вакцинация и формирование иммунитета — это не знак равно от инфицирования. Иммунитет не способен вас защитить, если на вас чихает инфицированный человек”,- заключил он.

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