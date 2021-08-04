В испанской Малаге была убита гражданка России

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4 августа 2021, 22:25 Источник: EFE

полицейский в Испании, Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Гражданка России была убита в испанской провинции Малага. Согласно последней информации местных журналистов, подозреваемый в совершении преступления – сожитель женщины - к настоящему моменту задержан.

Отмечается, что подозреваемым в убийстве 36-летней россиянки является 53-летний мужчина, с которым она в течение нескольких месяцев жила вместе. Установлено, что преступление было совершено в минувший понедельник. Предполагаемого злоумышленника задержали сотрудники гражданской гвардии Испании.

Председатель правительства страны Педро Санчес выразил соболезнования семье убитой женщины. Известно, что посольство находится в контакте с родственниками погибшей гражданки РФ и оказывает им всю необходимую помощь.

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