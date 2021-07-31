Отец убитой в Самарской области 15-летней девушки: «У меня не осталось никого»

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31 июля 2021, 17:45 Источник: Известия

фото с сайта СКР

Девушку, в убийстве которой подозревается сотрудник полиции, воспитывал один отец. Мама 15-летней девушки скончалась ранее от рака. Подозреваемый в убийстве несовершеннолетней 43-летний подполковник полиции арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение.

В Самарской области 29 июля на участке местности в районе одного из жилых домовладений, расположенных в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области, обнаружено тело девушки 2006 года рождения с признаками насильственной смерти.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области продолжается расследование уголовного дела в отношении мужчины 1978 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Отец 15-летней школьницы, убитой в Самарской области, рассказал что в тот день дочь пришла домой и предупредила, что отлучится на 30 минут. Она не вернулась к полуночи. Отец начал звонить девушке, но трубку никто не взял. Он начал так волноваться, что сердце стало колоть. А тело девушки обнаружили примерно в два часа ночи.

По словам мужчины, он сам воспитывал девочку, поскольку его супруга умерла несколько лет назад из-за онкологического заболевания. «Она классная была девчонка. У меня не осталось никого. У меня жена умерла от рака, осталась дочка — последнее, что у меня было в жизни. Я любил ее до смерти!», — рассказал отец убитой девушки Дмитрий Горбунов.

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