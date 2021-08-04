В Турции зарегистрирован максимальный с 1 мая прирост числа заразившихся коронавирусом – 26 822

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4 августа 2021, 21:18 Источник: ТАСС

врачи в Турции, Yasin Akgu/dpa

В среду, 4 августа, Министерство здравоохранения Турции сообщило, что на территории страны выявили максимальное количество случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки с 1 мая – 26 822.

В Министерстве здравоохранения Турции отметили, что за прошедшие 24 часа в Турции провели 262 048 тестов на COVID-19.

Подчеркивается, что исследования показали 26 822 случая заражения коронавирусной инфекцией. В ведомстве также отметили, что за минувшие сутки на территории страны скончались 122 человека с подтвержденным коронавирусом нового типа.

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