В Турции Минздрав сообщил о максимальном суточном приросте случаев COVID-19 за три месяца - 24 832

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4 августа 2021, 08:22 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Турции Минздрав во вторник, 3 августа, сообщил о максимальном суточном приросте случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за три месяца, выявлено новых случаев 24 832.

Это максимальный показатель с 5 мая. По данным турецкого ведомства, он увеличился с начала июля более чем в пять раз.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, но с середины июля число новых заражений возобновило рост.

"Сегодня сделано 256 163 теста, выявлены 24 832 новых случая COVID-19, умерли 126 человек",- указывалось в сообщении Минздрава Турции 3 августа.

В Турции с января 2021 года проводится вакцинация от коронавируса китайской вакциной CoronaVac, с марта добавилось применение вакцины Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V".

Решение о возобновлении авиасообщения России с Турцией было принято во второй половине июня оперштабом. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

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