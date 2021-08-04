Байден поздравил Обаму с 60-летием

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4 августа 2021, 20:01 Источник: Twitter

Джо Байден и Барак Обама, UPPA/ZUMAPRESS.com

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в среду, 4 августа, поздравил бывшего главу государства Барака Обаму с юбилеем. Сегодня американскому политику исполнилось 60 лет.

Джо Байден поздравил Барака Обаму с днем рождения и признался, что горд называть бывшего президента США своим "братом и другом". "И я признателен за вашу самоотверженную службу этой стране", – отметил действующий американский лидер. К публикации Байден прикрепил снимок, на котором они запечатлены вместе с Обамой.

Напомним, в администрации Барака Обамы Джо Байден занимал должность вице-президента.

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