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Макрон привился от COVID-19 одной дозой вакцины Pfizer

, 19:10 Источник: РИА "Новости"

Макрон привился от COVID-19 одной дозой вакцины Pfizer
президент Франции Эммануэль Макрон, Panoramic/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон, который в декабре минувшего года переболел коронавирусом нового типа, сообщил в среду, 4 августа, что сделал прививку против заболевания одной дозой вакцины Pfizer.

Эммануэль Макрон уточнил, что получил одну дозу вакцины Pfizer 31 мая текущего года.

Напомним, 17 декабря стало известно, что президент Франции заразился коронавирусом нового типа. После получения положительного теста на COVID-19 Макрон ушел на самоизоляцию, которую проходил в охотничьем домике "Ля-Лантерн", расположенном в Версале. Политик продолжал работать дистанционно. 24 декабря офис французского лидера сообщил, что у него больше нет симптомов коронавирусной инфекции.

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