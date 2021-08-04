Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

Аргументы Недели → В мире 13+

4 августа 2021, 19:01 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в среду одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве, а также об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями республики.

Глава государства поручил принять предложение Министерства иностранных дел РФ, которое было согласовано с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия в сфере урегулирования вопросов двойного гражданства.

Владимир Путин одобрил проект соглашения, который проработала ранее Южная Осетия, позволив МИД России вносить в него изменения, которые не носят принципиальный характер. Подчеркивается, что граждане одной стороны имеют право без отказа от уже имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости