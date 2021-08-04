Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

Президент России Владимир Путин в среду одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве, а также об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями республики.
Глава государства поручил принять предложение Министерства иностранных дел РФ, которое было согласовано с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия в сфере урегулирования вопросов двойного гражданства.
Владимир Путин одобрил проект соглашения, который проработала ранее Южная Осетия, позволив МИД России вносить в него изменения, которые не носят принципиальный характер. Подчеркивается, что граждане одной стороны имеют право без отказа от уже имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны.
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