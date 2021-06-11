Путин подписал закон о праве не сумевших выйти из гражданства Украины крымчан занимать госдолжности в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о праве крымчан занимать государственные должности. Этот документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В законе отмечается, что ограничения занимать госдолжности не должны касаться крымчан, которым после воссоединения полуострова с Россией по независящим от них причинам не удалось оформить выход из гражданства Украины.
Ранее стало известно, что документ, о котором идет речь, был подготовлен в связи с принятием президентских законов, запрещающих наличие иностранного гражданства, а также вида на жительство за границей для госслужащих и муниципальных служащих.
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